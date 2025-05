Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel aus Lkw abgezapft

Themar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Tachbacher Straße in Themar. Sie bohrten den Tankdeckel eines dort abgestellten Lkw auf und entwendeten etwa 60-80 Liter Diesel. Der Gesamtschaden wird auf über 200 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0116323/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell