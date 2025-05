LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Sattelauflieger eines LKW, der auf einem Parkplatz in der Hollandsmühle in Zella-Mehlis abgestellt war, mit roter und schwarzer Farbe. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

