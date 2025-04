Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Diebstähle

Menden (ots)

Am Wochenende wurden drei Fahrräder gestohlen. Diebe waren in der Nacht auf Sonntag zwischen 2-3 Uhr am Hellenkamp aktiv und öffneten eine Garage, ein Fahrrad wurde erbeutet. In der gleichen Nacht wurde zwischen 20-7.45 Uhr eine Garage am Schattweg gewaltsam geöffnet, auch hier fehlt nun ein Fahrrad. In der Nacht auf Montag wurde zudem das Vorhängeschloss eines E-Bikes am Anemonenweg geknackt, hier auch hier sucht die Polizei Zeugen. Außerdem: Zwischen dem Mittag des 23.03. und Samstagnachmittag wurden im Bereich Lahr die Reifen samt Felgen von einem Pkw entwendet. Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagfrüh wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Lerchenstraße zudem eine Geldbörse gestohlen. (lubo)

