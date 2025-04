POL-MK: Feuerwehrauto beschädigt

Lüdenscheid (ots) - Ein 74 Jahre alter Lüdenscheider meldete den Diebstahl seines Smartphones aus dem Pkw. Er hatte den Wagen an der Reckenstraße am Samstagvormittag stehen lassen, das Auto war unverschlossen. Nun sucht die Polizei Zeugen und warnt davor, Gegenstände im Auto liegen zu lassen. Samstagabend wurde die Polizei um 19:30 Uhr zu einem Firmengelände am Römerweg gerufen. Drei Männer mit weißem Transporter luden Metall ins Fahrzeug, ein Zeuge konnte das ...

