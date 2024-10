Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241018 - 1015 Frankfurt - Innenstadt: Angriff auf Mitarbeiter der Stadtpolizei

Frankfurt (ots)

(yi) Am Mittwoch (16. Oktober 2024) griff ein 41-Jähriger einen Mitarbeiter der Stadtpolizei an und verletzte diesen. Anschließend nahm die Polizei den Mann fest.

Gegen 12:40 Uhr befand sich der Angreifer, aufgrund einer vorangegangenen Beleidigung, in den Liegenschaften der Stadtpolizei an der Hauptwache. Nach Abschluss der Maßnahme habe sich der 41-Jährige geweigert die Örtlichkeit zu verlassen. Weiter zeigte er sich den Mitarbeitern gegenüber zunehmend aggressiv. Noch bevor weitere Stadtpolizisten zur Unterstützung hinzugezogen werden konnten, schlug der Aggressor einem der Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht. Die umstehenden Personen brachten den Tatverdächtigen sodann zu Boden, nahmen ihn fest und übergaben diesen einer Polizeistreife. Diese brachte den 41-Jährigen in das zentrale Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

