POL-PDLU: Speyer - Verkehrsgefährdung durch nicht gesicherte Ladung

Speyer (ots)

Am Freitagvormittag (07.03.25) um 11.13 Uhr befuhr ein LKW die B39 von Baden-Württemberg kommend in Fahrtrichtung der B9. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der LKW aufgrund unzureichender Sicherung Teile seiner Ladung, welche auf die Fahrbahn fiel. Ein herabfallendes Plastikrohr schlug hierbei gegen die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter, der die B39 in entgegengesetzte Richtung befuhr. An diesem entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Fahrer des LKW durfte die Fahrt erst nach Umladung der Fracht auf einen gesonderten LKW fortführen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Mögliche weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

