Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baucontainer aufgebrochen

Mutterstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer, der "An der Fohlenweide" abgestellt war. Aus diesem Container wurden dann diverse Arbeitsmaschinen und diverses Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

