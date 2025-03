Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit E-Scooter gefahren

Limburgerhof (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr wurde ein 44-jähriger mit seinem E-Scooter in der Neuhofener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten beim 44-jährigen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit begründeten. Noch vor Ort gab der Fahrer gegenüber den Beamten an, dass er verschiedene Betäubungsmittel konsumiert habe. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er mit zur Dienststelle verbracht. Da der E-Scooter keine gültige Versicherung aufwies, wurde dieser sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

