Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit vom 05.03., 15 Uhr, auf den 06.03., 10 Uhr parkte ein 70-Jähriger seinen grünen PKW der Marke Dacia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ludwigstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten PKW am linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell