POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Hamm-Osten (ots) - Ein 29-Jähriger wurde am Dienstag, 18. Februar, gegen 19:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hagenkamp verletzt. Der Radfahrer befuhr den Geh-/Radweg Geitheufer in westlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, die Straße Am Hagenkamp weiter in Richtung Westen zu überqueren. Hierbei übersah er den von links kommenden VW Arteon eines 19-Jährigen, der die Straße in Richtung Norden ...

