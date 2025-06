Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Personenschaden

Rinteln (ots)

(Kun) Am Montag, den 23.06.2025 um 18:43 Uhr kam es in Rinteln in der Konrad-Adenauer-Straße an der Einmündung der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem E-Scooter. Der 56-jährige Sprinter-Fahrer aus Rinteln beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter, der von einer 15-jährigen Jugendlichen und einer 13-jährigen Jugendlichen, beide aus Rinteln, geführt wurde. Die beiden Heranwachsenden befuhren bei grün vom Kino herkommend den Rad- und Fußgängerüberweg über die Konrad-Adenauer-Straße in falscher Fahrtrichtung. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung des Sprinter-Fahrers festgestellt werden. An dem E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

