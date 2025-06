Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Stadthagen (ots)

(Kun) Am Montag, den 23.06.2025 um 09:30 Uhr ist es in Stadthagen in der Dülwaldstraße Höhe Hausnummer 14 zu einem Unfall zwischen einer 29-jährigen PKW-Fahrerin aus Stadthagen und einem 35-jährigen Pedelec-Fahrer aus Seggebruch gekommen. Der PKW-Fahrer wollte aus einem Grundstück in die Dülwaldstraße einbiegen und übersah dabei den von rechts auf dem Fuß- und Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden.

