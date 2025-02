POL-PDMT: PRESSEERSTMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 91 zwischen Bornich und Niederwallmenach

Kamp-Bornhofen (ots) - Am Morgen des 28.02.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Marienstraße in Kamp-Bornhofen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei klingelten die beiden männlichen Tatverdächtigen zunächst an der rückwärtigen Haustür. Anschließend warfen sie mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein, um so in das Haus zu ...

