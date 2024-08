Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher auf Diebestour

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen hatte es ein Einbrecher auf ein Kellerabteil im Erfurter Norden abgesehen. Der Unbekannte war zunächst in das Mehrfamilienhaus eingebrochen und machte sich ein Stockwerk tiefer an einer Kellerbox zu schaffen. Diese öffnete er gewaltsam und fand schließlich einen Mini-Kühlschrank und mehrere Boxen mit Klemmbausteinen im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Mit seiner Beute im Gepäck flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Sonntagabend und informierte die Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell