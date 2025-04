Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Gedenkplatten aus Bronze - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.04.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 09.04.2025 bis Samstag, 19.04.2025

Unbekannte Diebe stahlen in der Zeit von Mittwoch, 09.04.2025 bis Samstag, 19.04.2025, fünf Gedenkplatten aus Bronze an der Gedenkstätte für Kriegsgefangene in Trutzhain.

Die unbekannten Täter betraten den frei zugänglichen Waldfriedhof der Gedenkstätte, die an das Schicksal der Kriegsgefangenen erinnert.

Nach ersten Erkenntnissen lösten sie mittels unbekannten Werkzeugs jeweils vier Stahlschrauben, mit denen die fünf Bronze-Platten auf einem im Boden verankerten Stahlträger befestigt waren. (Bild)

Dann entwendeten sie die 1 m² großen Gedenkplatten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Drei der fünf Erinnerungstafeln trugen den Namen der gefallenen Soldaten. Bei den beiden anderen handelte es sich um Informationstafeln.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Die gestohlenen Platten haben einen Wert im mittleren, vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und Störung der Totenruhe gegen die Unbekannten eingeleitet und hofft nun auf Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben.

Hinweise werden unter Telefon 06691-943-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

