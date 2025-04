Polizei Homberg

POL-HR: Diebe haben es auf Kupferkübel abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.04.2025 Neukirchen - Borken/Hessen

Tatzeit: Donnerstag, 17.04.2025, 10:50 Uhr und Samstag, 19.04.2025, gegen 09:30 Uhr

Unbekannte Diebe schlugen in der Zeit von Donnerstag bis Samstag gleich zweimal zu und stahlen jeweils einen bepflanzten Kupferkübel, zuerst in Neukirchen, dann in Borken.

Vergangenen Donnerstag, gegen 10:50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Schlackenweg in Neukirchen einen Kupferkessel mit einem Untergestell aus Metall, der sich vor dem Hauseingang des Wohnhauses befand. Dieser Kessel hatte einen Durchmesser von ca. 100 cm und war 70 cm hoch. Zum Zeitpunkt der Tat war er bepflanzt und mit Schrauben im Boden befestigt.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie zwei Personen den Kessel in einen weißen Sprinter mit litauischem Kennzeichen luden und davonfuhren.

Eine nähere Beschreibung der beiden Unbekannten und des Kennzeichens gibt es bei derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Es entstand ein Stehlschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es am Samstag, gegen 09:30 Uhr, in Borken, in der Straße Hilgenäcker.

Hier entwendeten unbekannte Täter ebenfalls einen bepflanzten Blumenkübel aus Kupfer.

In diesem Fall, in dem ein Stehlschaden im unteren dreistelligen Bereich entstand, gibt es keine Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge.

Ob die beiden Taten in Verbindung miteinander stehen, bedarf zunächst weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Schwalmstadt oder die Polizei in Homberg unter Telefon 06691-943-0 bzw. 05681-774-0 zu wenden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell