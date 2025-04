Polizei Homberg

POL-HR: Sperrmüll brennt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.04.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Donnerstag, den 17.04.25, 00:09 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand in der Untergasse in Neukirchen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein dort gelagerter Sperrmüllhaufen, direkt neben einem leerstehenden Wohnhaus, in Flammen.

Die Feuerwehr Neukirchen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Um ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern, mussten zwei Holztüren entfernt werden. An der Hausfassade und den Holztüren entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ersten Hinweisen zufolge hielten sich kurz vor dem Brandausbruch mehrere Personen in der Nähe des Brandortes auf. Zeugen die diese Personengruppe gesehen haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681/774-0 bei der Kriminalpolizei in Homberg zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell