Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schule

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 11.04.25, 14:30 Uhr - Montag, 14.04.25, 09:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Schule in Schwalmstadt eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand begaben sich die Täter auf das Schulgelände in der Straße "Am Schenkeborn" in Treysa. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe des Verwaltungsgebäudes ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Schränke und Türen auf. Dabei fanden sie einen Schlüssel, der zu einem Tresor passte. Aus diesem entwendeten sie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell