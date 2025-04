POL-HR: Sachbeschädigung an Jägerhochsitzen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.04.2025: Fritzlar Ereigniszeit: Sonntag, den 13.04.2025; 22:50 Uhr Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Fritzlar alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen fing ein PKW, der in der Waberner Straße unterwegs war, im vorderen Bereich an zu qualmen. Die 20-jährige fuhr den VW Touran umgehend auf einen angrenzenden Parkplatz, ...

mehr