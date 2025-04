POL-HR: Diebstahl von Rasenmäher

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, den 07.04.25 15:30 Uhr bis Dienstag, den 08.04.25, 05:15 Uhr Unbekannte sind in ein Paketverteilzentrum in Schwalmstadt eingebrochen. Der Einbruch hatte sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Straße "Am Kratzenberg" in Treysa ereignet. Die Einbrecher ...

mehr