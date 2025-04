Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Paketverteilzentrum

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, den 07.04.25 15:30 Uhr bis Dienstag, den 08.04.25, 05:15 Uhr

Unbekannte sind in ein Paketverteilzentrum in Schwalmstadt eingebrochen. Der Einbruch hatte sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Straße "Am Kratzenberg" in Treysa ereignet. Die Einbrecher beschädigten zunächst mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Paketverteilzentrum durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Hierbei wurden u.a. mehrere Bürotüren gewaltsam geöffnet und beschädigt.

Im Lagerraum des Verteilzentrums öffneten die Unbekannten vereinzelt Pakete, die vermutlich zur Auslieferung bestimmt waren. Ob und wenn ja was aus den Paketen entwendet wurde, kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht mitgeteilt werden. Außerdem wurde ein Schrank, der zur Verwahrung von Fahrzeugschlüsseln dient, aufgebrochen. Aus diesem entnahmen die Unbekannten den Fahrzeugschlüssel eines Mercedes Vito mit Elektroantrieb. Ersten Ermittlungen zu Folge könnten die Unbekannten für den Transport des Diebesguts das Fahrzeug des Fuhrparks benutzt haben. Hinweise deuten darauf hin, dass der Mercedes Vito in der Tatnacht von den Unbekannten im Stadtgebiet Treysas genutzt wurde. Nach dem Transport der Waren wurde das Fahrzeug von unbekannten Tätern zurück zum Firmengelände gefahren. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem o.g. Zustellfahrzeug in der Tatnacht gemacht haben. Hinweise werden unter der 05681/774-0 entgegengenommen.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell