Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Freitag, den 04.04.25 13:15 Uhr bis Dienstag, den 08.04.25, 14:00 Uhr

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Guxhagen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen unbekannte Täter zwischen vergangenem Freitag und Dienstag in ein Anwesen im Finkenweg in Guxhagen ein. Hierbei beschädigten die Unbekannten eine Terrassentür sowie ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Ob sie dabei Beute gemacht haben, steht bisher noch nicht fest. Im Anschluss suchten sie unerkannt das Weite.

Der geschätzte Sachschaden am Wohnhaus liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05681/774-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell