Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Weimar (ots)

Am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht meldete ein 20-Jähriger aus Bad Berka, dass soeben sein Briefkasten von der Hauswand gesprengt wurde. Demnach haben unbekannte Täter den Briefkasten vermutlich durch Einwerfen eines Böllers in den Kasten zerstört. An der Hausfassade entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

