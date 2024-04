Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Supermarkt in der Maybachstraße (26./27.04.2024)

Dornhan (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag versucht in einen Discounter in der Maybachstraße einzubrechen. Zwischen 21 Uhr und 6 Uhr machten die Unbekannten sich an der Wareneingangstür des Netto-Marktes zu schaffen, gelangte jedoch nicht in den Innenraum. Die Höhe des an der Tür verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Geschäfts festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Revier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell