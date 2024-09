LPI-J: Kollision mit Rehkitz

Schkölen (ots) - Samstagmorgen kurz vor 10:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Schkölen während der Streifenfahrt durch einen Anwohner auf einen in der dortigen Bushaltestelle am Taubenherd parkenden schwarzen Pkw BMW aufmerksam gemacht. Bei der Prüfung wurde der 63-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert und zunächst schlafend im Fahrzeug angetroffen. Der Mann aus Berlin gab den Beamten gegenüber an, dort seit dem späten Vorabend zu parken ...

mehr