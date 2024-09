Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Pkw gefahren

Schkölen (ots)

Samstagmorgen kurz vor 10:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Schkölen während der Streifenfahrt durch einen Anwohner auf einen in der dortigen Bushaltestelle am Taubenherd parkenden schwarzen Pkw BMW aufmerksam gemacht. Bei der Prüfung wurde der 63-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert und zunächst schlafend im Fahrzeug angetroffen. Der Mann aus Berlin gab den Beamten gegenüber an, dort seit dem späten Vorabend zu parken und sich für die anschließende Weiterfahrt auszuruhen. Da sein Fahrzeug noch Wärme abstrahlte, wurden mehrere Anwohner befragt und gaben an, dass das Fahrzeug dort nicht so lange wie angegeben stehen würde. Aufgrund mehrerer Zeugenangaben konnte so die Fahrzeit bestimmbar eingegrenzt werden. Aufgrund dessen wurden dem Beschuldigten Blutproben entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Weitere Zeugen können ihre Hinweise an die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 richten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell