BPOLI EF: Polizeieinsatz anlässlich des Thüringenderbys

Am 08.04.2025 um 19:00 Uhr werden etwa 15.000 Fans im Erfurter Steigerwaldstadion das Nachholspiel zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena verfolgen. Hierzu bereiten die Landespolizeiinspektion Erfurt und die Bundespolizeiinspektion Erfurt einen Einsatz vor.

Aufgrund der traditionell herrschenden Fanfeindschaft zwischen den Anhängern beider Vereine ist am Spieltag mit einem erhöhten Konfliktpotential sowie mit Störungen zu rechnen. Aus diesem Grund findet ein umfangreicherer Polizeieinsatz mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten in Erfurt statt. Hierbei hat die Trennung von rivalisierenden Fangruppierungen, insbesondere von gewaltbereiten Fans, für die Landes- und Bundespolizei höchste Priorität. Zur Sicherstellung einer friedlichen Anreise aller Zuschauer wird eine polizeiliche Begleitung der bahnseitig anreisenden Gästefans vom Hauptbahnhof zum Stadion mit bereitgestellten Bussen erfolgen.

Die Polizei empfiehlt allen Stadiongästen, rechtzeitig mit dem öffentlichen Personennahverkehr anzureisen. Individuell anreisende Heimfans sollten die Parkplätze im Bereich der Thüringenhalle nutzen. Für Gästefans stehen im Parkhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße begrenzte Parkplatzkapazitäten zur Verfügung.

Die Johann-Sebastian-Bach-Straße wird zudem zwischen der Arnstädter Straße und der Tschaikowskistraße für den Einsatzzeitraum voll gesperrt. Unmittelbar betroffenen Anwohnern wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken ermöglicht. Von Seiten des Veranstalters wird ein Anwohnerschutzkonzept umgesetzt. Die Zufahrt zu angrenzenden Straßen des Stadions wird nur Anwohnern und Anliegern gewährt.

Auch die Schillerstraße wird aus Richtung Weimarische Straße bis zum Kaffeetrichter in der Zeit von etwa 15:30 Uhr bis circa 18:30 Uhr voll gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Autobahnanschlussstelle Erfurt-West fahren wollen, wird empfohlen, über die Clara-Zetkin-Straße, Kranichfelder Straße, Seebachstraße ("Panzerstraße") und dem Tannenwäldchen den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Ebenfalls wird in der Gegenrichtung im Bereich der Arnstädter Straße in Fahrtrichtung Kaffeetrichter ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet. Auch hier erfolgt die Umleitungsempfehlung über das Tannwäldchen, Seebachstraße und Kranichfelder Straße.

Im Erfurter Hauptbahnhof, als auch zwischen dem Willy-Brandt-Platz und der Bahnhofsunterführung, wird es zu temporären Einschränkungen für Bahnreisende und den öffentlichen Personennahverkehr kommen. Die Polizei versucht diese auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren. Im und um den Hauptbahnhof werden Durchsagen die Lenkung der Fangruppen unterstützen.

Für Presseanfragen stehen am 08.04.2025 die Pressestellen der Landespolizeiinspektion Erfurt (Tel.: 0152/03284284) und der Bundespolizeiinspektion Erfurt (0152/04835971) vor Ort zur Verfügung.

