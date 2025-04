Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Graffiti-Sprayer konnten durch Bundespolizei gestellt werden

Gräfenroda (ots)

Bunte Schmierereien sind kein farbenfroher Start in den Frühling, sondern eine Straftat.

Am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr wurden zwei Männer am Bahnhof Gräfenrorda dabei beobachtet, wie sie ein Wetterschutzhäuschen mit mehreren Graffiti versehen haben sollen.

Ein Zeugenhinweis dazu erreichte die Bundespolizei, gepaart mit der Information, dass sich die Sprayer in einen Zug nach Arnstadt begeben haben. Beim Halt der Regionalbahn am dortigen Bahnhof warteten bereits Beamte auf die selbst ernannten Künstler. An den Händen der 18- und 22-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen befanden sich noch frische Farbanhaftungen. Auch eine Spraydose hatten sie dabei, welche beschlagnahmt worden ist.

Die Streife sicherte zudem am Tatort in Gräfenroda Spuren. Die Graffiti am Eigentum der Deutschen Bahn bedecken eine Fläche von knapp 6 Quadratmetern.

Es folgten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Schadensansprüche der Bahn sind noch nicht erfasst.

