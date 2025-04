Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Freitag, 04.04.2025, 08:00 Uhr - Montag, den 07.04.2025, 17:45 Uhr

Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in ein Wohnhaus in der Straße "Am Lohrain" in Niedenstein eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster im Obergeschoss auf und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und einen Herrenring aus Gold.

Der Sachschaden am Objekt wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell