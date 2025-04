Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in mehrere Gewerbeobjekte ein; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Sonntag, den 06.04.25; 06:15 Uhr

Am Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in mehrere Gewerbeobjekte in Fritzlar eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter gegen 06:15 Uhr, die Haupteingangstür einer Sport- und Freizeiteinrichtung in der Wekalstraße in Fritzlar aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, wandten sie sich einem Fenster zu, das sie mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam öffneten. Im Inneren durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter das Objekt und begaben sich zum benachbarten Kino.

Dort erreichten sie über eine Wendeltreppe zunächst den Terrassenbereich im Obergeschoss. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten die Unbekannten eine Zugangstür auf und gelangten so in das dortige Restaurant. Sie durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen und beschädigten dabei mehrere Überwachungskameras. Danach öffneten die unbekannten Täter gewaltsam eine Glasschiebetür, die ins Erdgeschoss führte. Über diese gelangten sie in das Kinofoyer. Hier löste die installierte Alarmanlage des Betreibers aus und die Täter verließen fluchtartig den Tatort in unbekannte Richtung.

Bei den Einbrüchen entstand ein erheblicher Sachschaden an Türen und Fenstern. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch unklar.

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass möglicherweise zwei unbekannte Täter an den Einbrüchen beteiligt gewesen sein könnten. Die Kriminalpolizei in Homberg daher um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681/774-0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell