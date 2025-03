Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Augenmerk auf Verkehrstüchtigkeit gelegt

Landau (ots)

Am 10.03.2025 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit gelegt. Dabei konnten zwei beeinflusste Fahrzeugführer festgestellt werden. Hierbei wurde um 09:45 Uhr ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Martin-Luther-Straße und um 12 Uhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin im Ostring kontrolliert. Bei beiden Kontrollen ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte in beiden Fällen positiv auf THC. Bei der 36-Jährigen reagierte der Test zusätzlich positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Beide werden sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Zudem wird sich der 46-Jährige in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen, da an dessen E-Scooter ein nicht mehr aktuelles blaues Versicherungskennzeichen angebracht war.

