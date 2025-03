Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall führt zu erheblichem Gebäudeschaden

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am heutigen Nachmittag, den 10. März 2025, ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Edenkoben. Die Fahrzeugführerin wollte vor ihrem Anwesen parken und fuhr hierbei aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Hauswand. Der Aufprall war so stark, dass die Wand auf einer Breite von etwa einem Meter von dem PKW durchbrochen wurde. Die Feuerwehr und das THW wurde zur Sicherung des Gebäudes hinzugezogen. Ein Statiker muss das Gebäude nun auf Standsicherheit überprüfen. Der restliche Teil des Gebäudes ist weiterhin bewohnbar. Unfallverursacherin zog sich bei dem Unfall eine leichte Handverletzung zu. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell