Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendliche mit Teleskopschlagstock bedroht

Jockgrim (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurden zwei Jugendliche im Bereich des Spielplatzes in der Schelmenwaldstraße in Jockgrim durch eine Gruppe von drei weiteren Jugendlichen bedroht. Die beiden Gruppen waren sich zuvor nicht bekannt. Als die beiden Geschädigten die Schelmenwaldstraße entlang liefen wurden diese, von der weiteren Gruppe angesprochen und aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Durch die Geschädigten erfolgte keinerlei Kommunikation mit der Gruppe und sie liefen weiter die Straße entlang. Um seiner Äußerung Nachdruck zu verleihen, wurde durch einen der Jugendlichen ein Teleskopschlagstock hervorgeholt. Zu einem Einsatz des Teleskopschlagstocks kam es nicht. Die Geschädigten konnten die Örtlichkeit unbeschadet verlassen. Der Jugendliche mit dem Teleskopschlagstock wurde als mit kräftiger Statur, blauer Trainingsjacke und Brille beschrieben. Die beiden weiteren Jugendlichen wurden einer als dunkelhäutig mit Vollbart und einer als blond beschrieben. Zeugen, welche im Verlauf des Freitagabends verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Personen erkannt haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

