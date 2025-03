POL-PDLD: Edenkoben - Kleiner Unfall, große Folgen

Bad Bergzabern (ots) - Am Samstag, dem 08.03.2025 wurde der Polizei Bad Bergzabern um 19:00 Uhr eine alkoholisierte, männliche Person gemeldet, welche sich in einer Bushaltestelle in der Weinstraße in Bad Bergzabern befinden würde. Der Mann würde sich in hilfloser Lage befinden. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 46-jähriger Mann aus Bad Bergzabern festgestellt werden. Dieser war derart alkoholisiert, dass ...

mehr