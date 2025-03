Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim - Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierte PKW-Fahrerin - Zeugen gesucht

Ilbesheim (ots)

Am 09.03.2025 wurde der Polizei Landau gegen 11:45 Uhr durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin eine PKW-Fahrerin mit unsicherer Fahrweise gemeldet. In Ilbesheim soll es hierbei auch zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Hiernach hätte eine Frau ihr Kind an der dortigen Verkehrsinsel zurückziehen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Die 47-jährige Toyota-Fahrerin konnte schließlich in Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die Personalien der gefährdeten Personen sind bisher unbekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell