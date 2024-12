Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Spielkonsole

Lindlar (ots)

Auf bisher unbekannte Art und Weise verschafften sich Kriminelle am Montag (9. Dezember) in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr über eine Terrasse Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße und stahlen eine Spielkonsole. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell