Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht über Balkon in Wohnung ein (29.11./16.12.2024)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29.11.2024, und Montag, 16.12.2024, ist ein unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steißlinger Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über den auf der Gebäuderückseite gelegenen Balkon gewaltsam Zutritt zu der unbewohnten Wohnung. In den Innenräumen durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubläden nach Wertsachen und nächtige augenscheinlich auch dort.

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell