POL-HR: Fahrzeug brennt komplett nieder

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.04.2025:

Fritzlar

Ereigniszeit: Sonntag, den 13.04.2025; 22:50 Uhr

Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Fritzlar alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen fing ein PKW, der in der Waberner Straße unterwegs war, im vorderen Bereich an zu qualmen. Die 20-jährige fuhr den VW Touran umgehend auf einen angrenzenden Parkplatz, doch das betroffene Fahrzeug fing Feuer und brannte komplett nieder.

Aufgrund der ersten polizeilichen Feststellungen am Einsatzort wird derzeit von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraums ausgegangen. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt gibt es bei derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. Das Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört. Im Fahrzeug befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

