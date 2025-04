Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Arbeitsgeräten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2025:

Körle

Tatzeit: Samstag, den 12.04.25, 14:00 Uhr bis Montag, den 14.04.25, 10:00 Uhr

In der Guxhagener Straße in Körle haben Diebe zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zwei Arbeitsgeräte von einer Baustelle gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hoben die Diebe mehrere Absperrbarken zur Seite und gelangten so an die Arbeitsgeräte. Danach nahmen die Unbekannten den dort gelagerten Hydraulikhammer der Marke Epiroc, Typ SB 152 sowie ein EDV-Gerät für Minibagger an sich. Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt vom Tatort. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell