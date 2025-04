PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebstahl von Handy +++ Unfallfahrer flüchtig +++ Sachschaden +++ Windschutzscheibe beschädigt +++ Täter unbekannt +++ Zeugen gesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickbetrüger im Handygeschäft,

Bad Homburg, Louisenstraße, Montag, 07.04.2025, 11:30 Uhr

(jf)Am Montag suchte um 11:30 Uhr ein Trickbetrüger ein Mobilfunkgeschäft in der Louisenstraße in Bad Homburg auf. Der Mann gab gegenüber dem Verkäufer vor, dass er sich für ein Handy interessiere. Der Verkäufer wurde durch den Mann abgelenkt und bemerkte nicht, wie der Betrüger das Handy an sich nahm. Der Verkäufer beschreibt den ca. 40 Jahre alten männlichen Täter als ca. 190 cm groß. Er soll dunkelblonde kurze Haare und blaue Augen haben. An der linken Hand und am Hals waren Tattoos zu erkennen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Windschutzscheibe eines Audi SQ5 beschädigt, Steinbach, Berliner Straße, Samstag, 05.04.2025, 05.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(jf)Am Samstag beschädigten Unbekannte ein Auto in Steinbach. Zwischen 05.00 Uhr und 12.00 Uhr parkte ein Audi SQ5 in der Berliner Straße in einem Innenhof. Dort beschädigten unbekannte Täter die Windschutzscheibe des geparkten Autos. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 500,00 Euro verursacht. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 62400 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

3. Unfallfahrzeug flüchtet,

Königstein im Taunus, L 3025, Montag, 07.04.2025, 22:40 Uhr

(jf)Am Montag kam es um 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3025, in Folge dessen der Unfallverursacher vom Unfallort flüchtete. Der spätere Unfallverursacher befuhr mit seinem weiß-blauen Ford hinter einem weißen VW-Caddy die Straße aus Richtung Königstein im Taunus kommend in Richtung Feldberg. In Höhe des Dornsweg überholte der Ford den Caddy und scherte dabei aber zu früh ein. Er beschädigte hierbei den weißen Caddy am vorderen linken Stoßfänger. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000,00 Euro. Anschließend fuhr der Ford einfach weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell