PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "Nicht auch das noch!" - Verkehrskontrolle verhindert Betrug +++ Alkoholisierter Mann verletzt Polizeibeamte +++ Hochwertiges Auto gestohlen +++ Falsche Spendensammler auf Parkplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. "Nicht auch das noch!" - Verkehrskontrolle verhindert Betrug, Oberursel, Freitag, 04.04.2025

(da)"Nicht auch das noch!" - Mit dieser Aussage sahen sich eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter bei einer Verkehrskontrolle in Oberursel konfrontiert. Doch genau diese Kontrolle verhinderte einen Betrug. Am Freitag unterzog eine Streife der Polizeistation Oberursel eine Autofahrerin einer Verkehrskontrolle. Der Grund war zunächst banal: Die Autofahrerin hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Als die Beamtin und der Beamte die 80-Jährige ansprachen, entgegnete diese zunächst "Nicht auch das noch!". Zudem zeigte sich die Dame sichtlich aufgebracht. Die Verkehrskontrolle kam für sie zu einem vermeintlich ungünstigen Zeitpunkt. So erzählte sie, dass sie gerade mit dem Gericht in Frankfurt in Kontakt stehe. Ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sie sei nun auf dem Weg zur Bank, um 75.000 Euro für seine Kaution abzuheben. Da der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten diese Geschichte nur allzu bekannt vorkam, handelten sie geistesgegenwärtig und erklärten der Frau, dass sie Opfer von Betrügern geworden sei. Diese hätten versucht, mit der Masche des "Schockanrufs" an ihr Geld zu kommen. Da die Betrüger inzwischen bemerkten, dass sie aufgeflogen waren, hatten sie das Telefonat bereits beendet. So kam die Verkehrskontrolle für die Frau gerade noch rechtzeitig und der Betrug konnte vereitelt werden. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass die Masche der Schockanrufe in der Bevölkerung doch noch nicht so präsent ist. Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Alkoholisierter Mann verletzt Polizeibeamte, Usingen, Bahnhof, Freitag, 04.04.2025, 19 Uhr

(da) Ein alkoholisierter Mann hat am Freitagabend in Usingen mehrere Polizeibeamte verletzt. Gegen 19 Uhr wurden Kräfte der Polizeistation Usingen zum dortigen Bahnhof gerufen. Dort hielt sich in einem Imbiss ein Mann auf, der fortwährend Gäste beleidigte und sich aggressiv verhielt. Beim Eintreffen der Streife ging der Mann direkt auf die Beamten los und versuchte diese zu ergreifen. Als die Einsatzkräfte den 31-Jährigen daraufhin zu Boden bringen wollten, wehrte er sich vehement gegen seine Festnahme. Dabei trat er mehrfach um sich. Erst als eine weitere Streife eintraf, konnte der Festgenommene gefesselt und zur Polizeistation Bad Homburg gebracht werden. Dort wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Auch während dieser Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Kräfte unentwegt. Die Beamten wurden durch das Verhalten des 31-Jährigen leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Der 31-Jährige selbst muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

3. Hochwertiges Auto gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Freitag, 04.04.2025, 22 Uhr bis Sonntag, 06.04.2025, 20.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Bad Homburg (Kirdorf) einen hochwertiges Auto gestohlen. Seit Freitag 22 Uhr stand ein grüner Mercedes AMG G63 auf dem Parkplatz des Sportzentrums im Usinger Weg. Als die Besitzer am Sonntagabend zu ihrem Mercedes kamen, war dieser spurlos verschwunden. Unbekannte hatten das Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "OBB-KB 888" angebracht waren, im Wert von über 300.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach dem Wagen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Falsche Spendensammler auf Parkplatz, Schmitten, Seelberger Straße, Freitag, 04.04.2025, 17.30 Uhr

(da)Am Freitag waren in Schmitten falsche Spendensammler zugange. Gegen 17.30 Uhr standen die Betrüger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seelberger Straße. Dort sprachen sie einen Mann in seinem Auto an und baten um eine Spende für Menschen mit Behinderung. Der Mann händigte einen 100-Euro-Schein aus, wollte aber nur einen Teilbetrag spenden. Mit dem Schein ging eine Täterin zu einem Kleinwagen, angeblich um das Geld zu wechseln. Allerdings fuhr sie dann mit ihren beiden Komplizen vom Parkplatz davon. Der Betrogene beschrieb die Personen später wie folgt: Die erste Täterin war etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und hatte dunkle Haare mit einer roten Strähne. Sie hatte ein südosteuropäisches Aussehen, trug eine grüne Daunenjacke, mehrere Armreifen und goldene Ringe an der Hand. Ihr Komplize war groß, 25 bis 30 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare und trug einen weißen Pullover, Bluejeans und weiße Turnschuhe. Der dritte Täter, der Fahrer des Kleinwagens, und das Auto konnten nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell