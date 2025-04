PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kupferdiebe am Wasserwerk+++falsche Bankmitarbeiter+++Diebe geben sich als Teppichverkäufer aus+++Spendenbetrüger+++Verkehrsunfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kupferdiebe am Wasserwerk in Ober-Eschbach, 61352 Bad Homburg OT Ober-Eschbach Bei den Hainweiden, Zw. 04.04.2025, 23:50 Uhr und 05.04.2025, 0:10 Uhr

Diebe haben in der Nacht zum Samstag versucht, Teile des Kupferdaches vom dort befindlichen Wasserwerk zu entwenden. Die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und begaben sich auf das Gelände des Wasserwerks. Dort trennten die unbekannten Täter mittels eines Schneidwerkzeugs eine etwa 6 x 1 Meter große Fläche Kupferdach ab. Bei ihrer Tat wurden die Täter gestört, sodass diese ohne das erstrebte Diebesgut flüchten mussten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

2. Falscher Bankmitarbeiter,

61462 Königstein im Taunus Alt-Falkenstein, Freitag, 04.04.2025, 17:21 Uhr

Eine 62-jährige Königsteinerin fiel am Freitagnachmittag einem falschen Bankmitarbeiter zum Opfer. Nachdem dieser sich als Bankmitarbeiter ihrer Hausbank identifiziert hatte, gab er an, dass es zu verdächtigen Transaktionen auf ihrem Konto kam und man den ausstehenden Betrag nun, zur Sicherheit der Geschädigten, auf ein Sicherheitskonto überweisen wolle. Die Geschädigte legitimierte in der Folge eine Überweisung in 5-stelliger Höhe an ein bislang unbekanntes Konto.

Hinweis an die Bevölkerung:

Seien sie misstrauisch bei Anrufen von vermeintlichen Bank-, Kredit-, oder sonstigen Geldinstituten. Stimmen sie telefonisch keinen Transaktionen zu und legitimieren sie diese nicht. Geben sie keine persönlichen Daten von sich preis und übermitteln sie keine Konto- oder Kreditkartendaten. Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen.

3. Diebe geben sich als Teppichverkäufer aus, 61350 Bad Homburg, Brandenburger Straße, Samstag, 05.04.2025, zw. gegen 19:45 Uhr

Unbekannte Täter gaben sich zunächst als Teppichverkäufer aus und entwendeten in Folge eine Münzsammlung aus der Wohnung. Unter der Vorgabe einen Teppich zu veräußern, lenkte ein Täter den Geschädigten ab während der zweiten Täter in einem unbemerkten Moment die Münzsammlung aus der Wohnung entwendete. Der Geschädigte konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

1. Täter

männlich ca. 45 - 50 Jahre alt ca. 165 cm groß korpulente Statur orientalisches Erscheinungsbild dunkelhäutig helles Hemd, blaue Jeans gutes hochdeutsch

2. Täter:

männlich orientalisches Erscheinungsbild ca. 180 cm ca. 45 - 50 Jahre athletische Statur dunkel gekleidet gutes hochdeutsch

Die Polizei in Bad Homburg nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 06172/1200 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Warenverkäufer in die Wohnung zu lassen. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

4. Betrüger sammeln Spenden für angebliche Behindertenhilfe, 61389 Schmitten / Parkplatz Rewe Markt, Freitag 25.04.2025, 17:45 Uhr

Eine weibliche und zwei männliche Täter bettelten am frühen Freitagabend Kunden auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Schmitten um Spenden für eine angebliche Behindertenhilfe an. Ein Geschädigter wollte 5EUR Spenden und übergab der Betrügerin einen 100EUR Schein um diesen zu wechseln. Hierauf begaben sich alle drei Täter umgehend zu einem grauen Pkw und flüchteten vom Parkplatz. Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

5. 84- jährige Fußgängerin von Autofahrer erfasst, Unfallzeit: Sa. 05.04.2025, 12:20 Uhr, Unfallort: 61267 Neu-Anspach / Bahnhofstraße

Samstagmittag wollte ein 67-jähriger Pkw-Fahrer in Neu-Anspach von der Bahnhofstraße in die Straße "An der Eisenbahn" abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer eine 84-jährige Fußgängerin, welche gerade die Kreuzung überquerte. Das Fahrzeug erfasste die Frau, welche auf die Straße geschleudert wurde. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

6. Verkehrsunfallflucht in Oberursel

Unfallzeit: Zw. Fr., den 04.04.2025, 21:30 Uhr und Sa., den 05.04.2025, 09:05 Uhr Unfallort: Oberursel (Taunus), Hammergarten,

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein schwarzer Volvo XC60 beim Vorbeifahren durch einen anderen Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500,00 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell