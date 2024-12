Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kaminbrand in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 14.12.2024, kam es gegen 12:30 Uhr in der Obere Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach in einem Einfamilienhaus zu einem Kaminbrand. Durch die freiwilligen Feuerwehren St. Ingbert und Rohrbach konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl verhindert und der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Brandursächlich war ersten Ermittlungen zu Folge das Betreiben zweier nicht abgenommener Kaminöfen. Eine Betriebsunterlassung der Öfen wurde ausgesprochen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Obere Kaiserstraße voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell