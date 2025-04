POL-HR: Diebstahl von Traktor-Boardcomputern

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Freitag, 11.04.25, 14:30 Uhr - Montag, 14.04.25, 09:00 Uhr Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Schule in Schwalmstadt eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand begaben sich die Täter auf das Schulgelände in der Straße "Am Schenkeborn" in Treysa. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe des Verwaltungsgebäudes ein und gelangten so in ...

mehr