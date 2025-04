Polizei Homberg

POL-HR: Erneuter Einbruch in Metallwerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.04.2025

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 17.04.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 07:25 Uhr

Unbekannte Täter brachen über das Osterwochenende, in der Zeit von Donnerstag bis Dienstag, zum wiederholten Male in eine Metallwerkstatt in der Straße Am Lindenplatz in Schwalmstadt ein.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über ein Tor am Zaun unbefugt Zutritt zum Objekt und öffneten dort mittels unbekannten Werkzeugs eine Außentür.

Hierdurch gelangten sie in einen Büroraum, in dem sich ein Tresor befand. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, diesen aufzuflexen, ließen sie davon ab und flüchteten durch ein Fenster im Nebenraum in unbekannte Richtung.

Während der Tatausführung entwendeten sie eine in der Nähe befindliche Wildkamera.

Bezüglich des Stehlgutes und des entstandenen Sachschadens bedarf es weiterer Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Homberg geführt werden.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Hinweise zu der Tat werden unter Telefon 05681-774-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

