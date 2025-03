Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe/Lemke - Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbeleuchtungsmast

Marklohe (ots)

(Reh) Am Dienstag, den 04.03.2025, gegen 12:40 Uhr ereignete sich auf der Straße Bremer Berg in Lemke ein Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Frau aus Steyerberg befuhr mit ihrem Mazda die Straße Am Schiefen Berg in westliche Richtung und fuhr anschließend in den dortigen Kreisverkehr ein. An der Ausfahrt Bremer Berg beabsichtigte sie, den Kreisverkehr zu verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kam sie mit ihrem PKW aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine angrenzende Verkehrsinsel und stieß mit einem Straßenbeleuchtungsmast sowie einem Verkehrszeichen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Mast sowie das Verkehrszeichen gänzlich zerstört. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell