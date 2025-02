Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen

Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer in der Großen Greifengasse. An der Einmündung zur Kleinen Greifengasse nahm ihm ein unbekannter PKW-Fahrer die Vorfahrt, weshalb der 21-Jährige eine Notbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte er und das Motorrad fiel auf ihn, der PKW fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem dunklen Kleinwagen geben? Zeugen, oder der Kleinwagen-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

