POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) - Am 20.02.2025 gegen 13:45 Uhr kam es an der Kreuzung Ostring/Kugelfangstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jähigen Radfahrerin und einem bisher unbekanntem PKW-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Fahrrad und eine leichte Verletzung bei der Radfahrerin. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter ...

