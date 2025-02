Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer flüchtig nach Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots)

Am 20.02.2025 gegen 13:45 Uhr kam es an der Kreuzung Ostring/Kugelfangstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jähigen Radfahrerin und einem bisher unbekanntem PKW-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Fahrrad und eine leichte Verletzung bei der Radfahrerin. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird als ca. 65 Jahre alt, ca. 1,70m groß und mit schwarzer Jacke, dunkelgrünem Pullover und blauer Jeans bekleidet beschrieben. Es soll sich um einen grauen PKW gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

