Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf BAB60 mit anschließender Fahrerflucht

Wörrstadt (ots)

Am 06.09.2024 gegen 13:55 Uhr kam es auf der BAB60, in Fahrtrichtung Darmstadt, in Höhe der Anschlussstelle Laubenheim, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Opel, bremste dort, auf der mittleren Fahrspur, sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. In der Folge mussten die nachfolgenden Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen. Ein Fahrzeug schaffte dies nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf ein anderes Fahrzeug auf. Es kam zu einem Sachschade an den beiden Fahrzeugen. Der schwarze Opel fuhr ohne anzuhalten weiter und nahm die Ausfahrt Laubenheim. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu dem Unfallhergang und dem schwarzen Opel geben? Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 55262 Ingelheim Tel.: 06132-950 0

zu melden.

